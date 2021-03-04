بيلعب مع أحفاده.. تعرف على حالة "الزعيم" بعد شائعة تدهور صحته

أعلن الإعلامي شريف عامر، أنه أجرى اتصالاً هاتفيا مع المخرج رامي إمام، للاطمئنان على صحة والده الفنان عادل إمام، بعد انتشار شائعة مرضه ووضعه على جهاز تنفس صناعي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول بعض الصفحات الخبر غير الصحيح.

وكشف خلال برنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر: عن حالة الزعيم حيث قال "اتصلت على رامي إمام وأطمنت عليه وعلى صحة الزعيم، والحمد لله هو بخير وصحته كويسة".

وتابع"وكمان هو قاعد بيلعب مع أحفاده، ومفيش أي حاجة من الكلام اللي جرى تداول، بحب أطمن كل محبي ومتابعي الزعيم، وبقولهم أطمنوا هو بخير والكلام اللي انتشر غير صحيح".

وكانت هناك أخبار أفادت بتدهور الحالة الصحية للنجم الكبير عادل إمام، وأنه يعانى من تعب شديد في صدره، وهو ما نفاه نجله محمد إمام، مؤكداً أن تلك الشائعات سلبية فقط.