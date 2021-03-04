"صحة الدقهلية" قافلة طبية للكشف على 1569 مريضًا خلال يومين

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن تنفيذ قافلة علاجية مجانية لقرية 53 أبوماضي مركز بلقاس، بناء على تعليمات الدكتورو هاله زايد وزيرة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجيه مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا وبناء على توجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية باستمرارا لمسيرة القوافل الطبيه والعطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة





وتم توقيع الكشف الطبي على 1569 مريضًا خلال اليومين، وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة ( 2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة).





هذا، ووتم توفير 140 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 343 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 155 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة عدد 36 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 137 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم



