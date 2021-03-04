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إبراهيم عيسى: دهاء الفلاح المصري خلال حكم محمد علي حماة من الانقراض مثل الهنود الحمر

الخميس 04/مارس/2021 - 12:13 ص
بوابة الفجر
الفجر الفنى
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن مصر يوجد بها نسبة كبيرة من المزارعين حيث يعمل بالمجال الزراعي في البلاد حوالي 50% من الشعب، مستعرضًا علاقة المزارعين المصريين بحكومة الوالي العثماني محمد علي باشا، واصفًا إياها بأنها كانت جحيم وعدوانية عليهم في ظل حكم الأخير.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، والمذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، عن وجود مئات عرائض الشكاوي من الفلاحين ضد حكومة محمد علي باشا في دار الوثائق المصرية تصف معاناتهم مع الأحكام الجائرة ضدهم وتعرضهم للجلد بمغزى ودون مغزى، معقبا : "صدر قانون حينها بعدم ضرب الفلاح أكثر من 200 جلدة لعدم العسف به.. وكانت تفرض الضرائب على كل شيء في النخل".

وأكمل: "وصل الأمر لحد لولا خبث ولؤم الفلاح في عصر محمد علي لانقرض مثل الهنود الحمر السكان الأصليين للولايات المتحدة الأمريكية"، مواصلًا: "بسبب السخرة كانوا يقطعون إصبعهم ويفقأون أعينهم للتهرب من التجنيد من أجل زراعة الأرض التي ستبور".

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