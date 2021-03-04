ندى بسيوني تستكمل حوار محافظ جنوب سيناء في "حاجة حلوة"

تستكمل الفنانة ندى بسيونى في حلقة جديدة من برنامجها "حاجة حلوة" المذاع على قناة "النهار"، في الخامسة مساء اليوم الخميس، حوارها مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وحديث حول الخدمات التي وفرتها الدولة لبدو سيناء.





كما سيكون لها لقاء عدد من بدو سيناء، منهم الشيخ جبلي علي رئيس جمعية حماية طبيعة البحر الاحمر ، ويتحدث عن مجهودات بدو سيناء ف الحفاظ على البيئة في مدينة دهب بصفة خاصة وجنوب سيناء بشكل عام، و مهندس خالد صالح من مؤسسي السفاري في شرم الشيخ.





و تستعرض مسيرة كاريمان طارق ، التي هاجرت من القاهرة لتستقر بشرم الشيخ للعمل بالساحة.





اما الفقرة الثانية سيكون لقاءً مع الدكتورة سارة عبد العزيز وحديث حول مشاكل العظام والعضلات وكيفية التغلب عليها، و الفقرة الاخيرة ، ندى وعم بحر ، سيتم تقديم وصفة للاسترخاء.





يذكر أن البرنامج تدور فكرته حول كل ما هو جميل حولنا في داخلنا من روح، مشاعر وأفكار، والجميل من العادات والتقاليد والتراث والمواقف الإنسانية، كما يهتم البرنامج بالبعد العادات السلبية والابتزاز العاطفي، وكذلك يهتم بالرشاقة والصحة والتغذية، ومعرفة كيفية الوصول إليهم بشكل أسهل.





البرنامج إنتاج شركة ماجيك فارما، تقديم ندى بسيوني وعم بحر، رئيس التحرير محمد علي هاشم.