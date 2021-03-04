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أستاذ جراحة في كاليفورنيا: تطعيم كل الأمريكيين بلقاح كورونا أواخر مايو المقبل
الخميس 04/مارس/2021 - 04:10 ص
شيماء حسن
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قال هشام الصيفي، أستاذ الجراحة بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، إن تلقي التطعيمات خطوة إيجابية، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة وصلت إلى تطعيم 65 مليون مواطن.
وأضاف "الصيفي" في لقائه عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه من المتوقع في آخر مايو المقبل أن يكون هناك تطعيم لكل مواطن أمريكي ولاسيما بعد تعدد ظهور اللقاحات.
وأشار إلى أن إعطاء الترخيص الطارئ للقاح جونسون آند جونسون خطوة إيجابية للولايات المتحدة خاصة أنه يتم إعطائه من جرعة واحدة وهذا أسرع في مسألة التطعيم.
وتابع، أستاذ الجراحة بجامعة كاليفورنيا الأمريكية "كل لقاح يزيد من فرص تطعيم عدد أكبر من المواطنين، وكبار السن لهم الأولوية في تلقي هذه اللقاحات، خاصة أن الولايات المتحدة دفعت ثمنًا باهظًا بعد وفاة أكثر من نصف مليون مواطن وهو ما لم يحدث لها في تاريخها المعاصر".
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