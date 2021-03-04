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وزيرة الثقافة تنعى المهندس مؤنس العطوى مدير عام الإكسسوار بالأوبرا

الخميس 04/مارس/2021 - 12:18 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولى
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نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وجميع الفنانين والعاملين بها المهندس مؤنس العطوى مدير عام الإكسسوار بالأوبرا الذى وافته المنية مساء الأربعاء 3 مارس عن عمر يناهز 58 عاما اثناء تأدية عمله بدار الأوبرا.

 وقالت إن الراحل كان نموذجاً للعامل المخلص المتفاني فى أداء واجبه الوظيفى حتى اللحظات الأخيرة فى حياته وتوجهت بالعزاء لأسرته وزملائه وأصدقائه داعية الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

من جانبه قال رئيس الأوبرا إن الراحل تميز بدماثة الخلق والتعاون مع جميع زملائه الى جانب قدرته على الإبداع والابتكار  .

 

يذكر أن المهندس الراحل مؤنس العطوى شارك خلال عمله فى دار الأوبرا المصرية بالعديد من الأعمال الضخمة والاحتفالات الكبرى وتولى منصب مدير عام أوبرا دمنهور ومدير عام الإكسسوار بالأوبرا .

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