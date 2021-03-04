"الشرنوبي" يوجه رسالة إلى يسرا وأمير كرارة.. فماذا قال؟

وجه الفنان محمد الشرنوبي رسالة إلى الفنانة يسرا والنجم أمير كرارة، وذلك بعد عرض الجزء الثانى من استضافته مع النجمة يسرا في برنامج سهرانين الذى يذاع على قناة ON، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر محمد الشرنوبي بعض من الصور من كواليس برنامج "سهرانين" جمعته هو والنجمة يسرا والنجم أمير كرارة، وعلق قائلا :"تشرفت بوجودي مع نجوم كبار بحبهم جدا.. النجمة الكبيرة يسرا اللي أول ما وقفت قدام كاميرا كانت واقفه في ضهري ما بتسبنيش اغلط واشتغلنا مع بعض كتير في خلال الـ13 سنه دول وكنت كل مره بتعلم منها حاجات أكتر".

وتابع :"حبيبي النجم أمير كراره اللي مهما كبر وحقق نجاحات وكسر الدنيا بأعماله بيفضل زي ما هو و ما بيتغيرش.. عاوز أشكركم على السهرة الحلوة دي".

يذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي مسلسل لؤلؤ الذى دارت أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.