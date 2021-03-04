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أحمد موسى يطالب بإسقاط الجنسية عن الإخوان المقيمين في الخارج (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 06:45 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
كساب أحمد
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قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على إعداد قانون ضد من يسيء للجزائر أو يعاديها بإسقاط الجنسية عنه: «الجزائر بتعمل اللي المفروض تعمله مصر».

وأوضح "موسى" خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن وزير العدل الجزائري تقدم بمشروع القانون يُسقط الجنسية على كل من يحرض ضد الجزائر، مضيفا أن الإخوان الإرهابيين بيحرضوا على مصر من الخارج وما زالو يتمتعون بـ«شرف» الجنسية المصرية.

وأعرب عن أمنيته أن تسير مصر نهج الجزائر في إسقاط الجنسية على كل الإرهابيين في الخارجية، متسائلا: «لماذا الخونة لديهم الجنسية المصرية رغم إنهم يحرضون ضد مصر؟».

وطالب بإصدار قرار بإسقاط الجنسية عن الإخوان الإرهابيين في تركيا وقطر وسحب الجنسية عنهم واعتبارهم مواطنين غير مصريين: «علشان اللي بيعملوه في مصر كتير».

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