أحمد موسى يطالب بإسقاط الجنسية عن الإخوان المقيمين في الخارج (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على إعداد قانون ضد من يسيء للجزائر أو يعاديها بإسقاط الجنسية عنه: «الجزائر بتعمل اللي المفروض تعمله مصر».





وأوضح "موسى" خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن وزير العدل الجزائري تقدم بمشروع القانون يُسقط الجنسية على كل من يحرض ضد الجزائر، مضيفا أن الإخوان الإرهابيين بيحرضوا على مصر من الخارج وما زالو يتمتعون بـ«شرف» الجنسية المصرية.





وأعرب عن أمنيته أن تسير مصر نهج الجزائر في إسقاط الجنسية على كل الإرهابيين في الخارجية، متسائلا: «لماذا الخونة لديهم الجنسية المصرية رغم إنهم يحرضون ضد مصر؟».



