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مانشستر يونايتد يتعثر أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز

الخميس 04/مارس/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أهدر مانشستر يونايتد فرصة جديدة للضغط على جاره ومنافسه العنيد مانشستر سيتي وسقط في فخ التعادل السلبي مع مضيفه كريستال بالاس مساء الأربعاء في المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وحرم بيرنلي ضيفه ليستر سيتي من انتزاع المركز الثاني في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعدما تعادل معه 1-1 بنفس المرحلة التي شهدت أيضاً فوز شيفيلد يونايتد على أستون فيلا 1-صفر.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل الثاني على التعادل وهو الرابع له في آخر 5 مباريات خاضها بالمسابقة ليرفع رصيده إلى 51 نقطة لينفرد بالمركز الثاني ولكن بفارق 14 نقطة خلف جاره ومنافسه مانشستر سيتي قبل مباراتهما سوياً يوم الأحد المقبل في المرحلة المقبلة من المسابقة.

وفشل مانشستر يونايتد مجدداً في الضغط على منافسه «سيتي» قبل مباراة الديربي المرتقبة بينهما.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 34 نقطة في المركز الـ13 بفارق الأهداف فقط خلف وولفرهامبتون.

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