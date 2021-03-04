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أردوغان يتكئ على زوجته.. أحمد موسى: هل حان التقاعد؟ (فيديو)
الخميس 04/مارس/2021 - 05:45 ص
كساب أحمد
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عرض الإعلامي أحمد موسى، لقطات مصورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يتكئ على زوجته بسبب مروره بمشاكل صحية، وفقا للإعلام التركي.
وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن الشارع والإعلام التركي يتسائل هل حان تقاعد أردوغان.. وهل تكون الولاية الحالية آخر ولاية له؟
وأضاف الإعلامي، أن أردوغان سبق ودعا رئيس وزراء تركيا السابق خلال فترة التسعينات إلى تقديم استقالته لذات اللقطات المتخذة للرئيس التركي.
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