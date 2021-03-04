ناردين عبدالسلام : شاركت في "حرب أهلية" لوجود سامح عبدالعزيز

أعربت الفنانة ناردين عبدالسلام عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "حرب أهلية"، والذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

وقالت "ناردين" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور فتاة تُدعى "إيناس"، وهي من أصدقاء الفنانة جميلة عوض بالإضافة إلى أن الدور الذي ستقدمه خلال الأحداث ممتع جدًا ومختلف ولم تقدمه من قبل.

وأشارت "ناردين" إلى أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل "حرب أهلية " هو وجود المخرج سامح عبدالعزيز، موضحة أنه يهتم كثيرًا بكل التفاصيل الموجودة في العمل ويحرص دائماً على أن يظهر العمل بشكل جيد، ووصفته بأنه إنسان خلوق ومتواضع متمنية تكرار التجربة معه مرة آخرى.

وعن تعاونها مع الفنانة جميلة عود أكدت "ناردين" قائلة :"جميلة عوض إنسانة جميلة ومجتهدة وسعيدة بالعمل معها للمرة الأولى"، مشيرة إلى أن كواليس العمل لطيفة وممتعة جدًا، وأن كرو الإخراج متعاون بكشل أكثر من رائع.

مسلسل "حرب أهلية" ينتمي لنوعية الأعمال التي تتميز بالتشويق والإثارة ، وهو بطولة يسرا ، جميلة عوض ، باسل خياط، سينتيا خليفة، رشد الشامي، برلنتي فؤاد، خالد أنور ، بسنت صيام وكوكبة مميزة من النجوم، من إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عادل، إنتاج جمال العدل.

يذكر أن نارين عبدالسلام تألقت في السباق الرمضاني الماضي في مسلسل "النهاية " والتي حققت خلاله نجاحاً كبيراً ، وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه ، وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.