الأرصاد للمواطنين: "متخففوش.. خلونا ماشيين جنب الحيط" (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "باقي 17 يومًا على انتهاء فصل الشتاء، وبداية فصل الربيع".





ونوه "شاهين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، بأن فصل الربيع هو فصل التقلبات الحادة والسريعة، لافتًا إلى أن فصل الربيع يسجل أعلى درجات الحرارة خلال العام.





وتابع: "نرى جميع الظواهر الطبيعية في اليوم الواحد خلال فصل الربيع"، لافتًا إلى أن هناك ارتفاع في درجات الحرارة بداية من السبت، وارتفاع غدًا بمعدل درجتين عن اليوم بالقاهرة.



