نجم الأهلي السابق يهاجم كهربا بهذا التصريح









أكد إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق أن آداء محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي لم يرتقي إلى المستوى المطلوب والمُرضي لجماهير الأهلي حتى الآن .





وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :"الأهلي لم يستفد من تواجد كهربا منذ انضمامه إلى الفريق حتى الآن ، كما أن آداء اللاعب خلال تواجده بصفوف الزمالك و اتحاد جدة السعودي أفضل كثيراً من آداءه مع الأهلي".



