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نجم الأهلي السابق يهاجم كهربا بهذا التصريح
الخميس 04/مارس/2021 - 12:33 ص
الفجر الرياضي
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أكد إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق أن آداء محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي لم يرتقي إلى المستوى المطلوب والمُرضي لجماهير الأهلي حتى الآن .
وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :"الأهلي لم يستفد من تواجد كهربا منذ انضمامه إلى الفريق حتى الآن ، كما أن آداء اللاعب خلال تواجده بصفوف الزمالك و اتحاد جدة السعودي أفضل كثيراً من آداءه مع الأهلي".
واختتم سعيد :"مستوى كهربا الحالي لا يليق بالنادي الأهلي، واللاعب مُشتت بأمور أخرى خارج الملعب".
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