عاجل.. اكتشاف مخطط لاقتحام مجلس النواب الأمريكي والسلطات تلغي انعقاده

أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن مجلس النواب الأمريكي، لن ينعقد، يوم الخميس، لأسباب منها تهديد أمني حددته شرطة الكابيتول.





من جانبها، أكدت وكالة أنباء رويترز، أن مجلس النواب الأميركي يلغي جلسة يوم الخميس بعد تحذيرات من مخطط لهجوم حددته شرطة الكابيتول.





وفي وقت سابق، تعرض مجلس النواب الأمريكي للاقتحام، من قبل أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونلد ترامب.



