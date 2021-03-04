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عاجل.. اكتشاف مخطط لاقتحام مجلس النواب الأمريكي والسلطات تلغي انعقاده

الخميس 04/مارس/2021 - 12:40 ص
مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
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أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن مجلس النواب الأمريكي، لن ينعقد، يوم الخميس، لأسباب منها تهديد أمني حددته شرطة الكابيتول.

من جانبها، أكدت وكالة أنباء رويترز، أن مجلس النواب الأميركي يلغي جلسة يوم الخميس بعد تحذيرات من مخطط لهجوم حددته شرطة الكابيتول.

وفي وقت سابق، تعرض مجلس النواب الأمريكي للاقتحام، من قبل أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونلد ترامب.

ويتهم الديمقراطيون، الذين يهيمنون في مجلس النواب، ترامب بالتحريض على التمرد عبر الخطاب، الذي ألقاه يوم 6 يناير ويعتبر على نطاق واسع أنه حث أنصاره على اقتحام مقر الكونغرس في حدث أسفر عن مقتل 5 أشخاص.

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