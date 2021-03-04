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قبل طرحها بساعات.. رامى جمال يصف تجربته الخليجية "بتتجاوز" بالرائعة

الخميس 04/مارس/2021 - 12:41 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يستعد الفنان رامي جمال لطرح أغنيته الجديد باللهجة الخليجية "بتتجاوز"، اليوم الخميس.

 

وقبل طرحها بساعات كتب رامي جمال عبر حسابه الرسمي على تويتر :"في انتظار معرفة رأي الجمهور في تلك التجربة الرائعة والكلمات الأروع واثق في ذوق الجمهور والرقي وطالما انتظرت أن أغني باللهجة الخليجية واللبنانية".

 

وتابع "تحققت الأولي وأتمني لها القبول وأتمني دعم الجمهور السعودي خاصة والخليجي عامة ودائما وأبدا الجمهور المصري فهو أول سبب بعد الله في نجاحي".

 

من ناحية أخرى، تخطت أغنية "ولسه" للفنان رامى جمال، حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة على قناته الرسمية على يوتيوب في أقل من شهر، وهى أولى أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل اسم الأغنية من كلمات الشاعر الغنائى جمال الخولى، وتوزيع أحمد إبراهيم.

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