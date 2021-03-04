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محمد محمود : مشاركتي بـ"نجيب زاهي زركش" نقلّة كبيرة

الخميس 04/مارس/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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يُشارك الفنان محمد محمود في مسلسل "نجيب زاهي زركش"، والذي ينتمي للدراما الاجتماعية، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

 

وقال "محمد محمود" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن ما جذبه للمشاركة في المسلسل هو رغبته في التعاون مع النجم يحيي الفخراني والمؤلف عبدالرحيم كمال والمخرج شادي الفخراني، موضحاً أنها فرصة كبيرة بالنسبة له بالتعاون مع هؤلاء الأقطاب الفنية.

 

وأضاف "محمد محمود" أن شخصيته بالمسلسل تعتبر الصندوق الأسود لعائلة نجيب زاهي زركش والذي يجسد شخصيته النجم يحيي الفخراني، مضيفاً أن معظم مشاهده بالمسلسل مع النجم يحيي الفخراني والذي يعتبره قيمة كبيرة للعمل.

 

وأكد محمد محمود على أن سعيد بتلك التجربة، ويتوقع أن مسلسل "نجيب زاهي ذركش" سيكون من أهم المسلسلات في السباق الرمضاني لهذا العام، مشيراً أن دوره في مسلسل "نحيب زاهي ذركش" من أهم الأدوار في حياته لأن أكبر دور في المسلسل بعد النجم الكبير يحيي الفخراني متنبئاً أنه سيكون نقلة كبيرة له بسبب السيناريو الجميل والإخراج المتميز.

 

يذكر أن "نجيب زاهى ذركش"، ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية اللايت كوميدي، ويشارك في بطولته بجانب يحيى الفخراني، كل من أنوشكا، رامز أمير، إسلام إبراهيم، محمد إبراهيم يسري، رنا رئيس، وتحل الفنانة هالة فاخر ضيفة شرف العمل، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.

 

وفي سياق آخر، شارك الفنان محمد محمود في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "عمر ودياب"، الذي تدور أحداثه حول شابين يتعرضان لديون عديدة في أول مشروع يعملون به، ثم يتنقلون لعدة وظائف للعمل بها ولكن تنتهي معهم بالفشل حتى يصلوا في النهاية الى وظيفة وعن طريقها يتحقق لهما النجاح بعد التعلم من أخطائهم السابقة.

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