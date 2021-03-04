ما التدابير التي يتخذها مجلس الشيوخ إذا أخل أحد الأعضاءه بنظام الجلسة (إنفوجراف)

حددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي أقرها مجلس النواب نهائيًا، التدابير التي يتخذها المجلس إذا أخل أحد أعضاءه بالنظام أثناء الجلسة بلائحة "مجلس الشيوخ"، باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، وتنتظر هذه اللائحة التصديق من قِبل رئيس الجمهورية ونشرها في الجريدة الرسمية حتى يتم العمل بها، بعد موافقة مجلس النواب عليها نهائيًا بجلسته العامة في وقت سابق.





وترصد "الفجر" من خلال "إنفوجراف" التدابير التي يتخذها المجلس إذا أخل أحد أعضاءه بالنظام أثناء الجلسة لـ "مجلس الشيوخ" طبقًا للائحة الداخلية:





أولا- المنع من الكلام بقية الجلسة.

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ثانيا- توجيه اللوم.

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‏ ثالثا- الحرمان من الحضور فى قاعة الاجتماع لجلسة واحدة.

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‏ رابعا- الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين.

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‏خامسا- الحرمان من الإشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات.





ويجوز أن تتخذ التدابير المنصوص عليها فى البنود (أولا وثانيا وثالثا) من رئيس المجلس مباشرة.