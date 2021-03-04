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"الأرصاد" تفجر مفاجأة حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

الخميس 04/مارس/2021 - 08:17 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، قائلاً: "فرص الأمطار ما زالت مستمرة في الإسكندرية ، متوقعا أن تشهد محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح أمطارا غدا، لكن بمعدل أقل عن اليوم".

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن توقعات الأرصاد بشأن الطقس والأمطار على الإسكندرية والبحيرة تحققت اليوم مع انخفاض درجات الحرارة بواقع ثلاث درجات عن يوم الثلاثاء.

وطمأن المواطنين العازمين على سفر في نهاية الأسبوع بأن غدا الخميس سيشهد طقسا مستقرا على الغردقة وشرم الشيخ ومحافظات الوجه البحري، لافتَا إلى ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بداية من السبت المقبل لشهد منتصف الأسبوع المقبل طقسا حارا، محذرا في الوقت ذاته من تخفيف الملابس.

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