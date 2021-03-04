"القاهرة نفد صبرها".. تصريح مثير من وزير الري الأسبق عن مفاوضات سد النهضة

عقب الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، على تصريحات إثيوبيا حول استعدادها للتفاوض مع مصر والسودان بحسن نية بشأن سد النهضة، قائلًا:" هذه التصريحات جاءت بعد التوافق المصري السوداني والزيارة المرتقبة للرئيس السيسي إلى الخرطوم".



وأضاف "علام" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن توافق المصري السوداني يزعج القوى الخارجية التي تحرك أديس أبابا، مشيرا إلى أن إثيوبيا منفذة للتعليمات وليس ذلك موقفها.



وأوضح وزير الري الأسبق، أن إثيوبيا ليس عندها البناء السياسي، لكي تتحدى مصر إنما قوى دولية التي تحركها كما حاولت ذات القوى تخريب المنطقة بـ«الربيع التخريبي».



وأكد أن مصر والسودان صبرا كثيرا على إثيوبيا، مشيرا إلى التحركات الأخيرة في البلدين تبين أن القاهرة والخرطوم نفد صبرهما.

