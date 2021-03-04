Advertisements

شعبة "الجواهرجية" تكشف عن أسباب انخفاض أسعار الذهب (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 02:09 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
قال أمير رزق عضو شعبة الجواهرجية باتحاد الغرف التجاية، إن سعر أونصة الذهب انخفض بمقدار 150 دولارًا منذ بداية فبراير حتى الآن.

وأضاف "رزق"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن انخفاض أسعار الذهب يرجع إلى انخفاض أعداد وفيات كورونا في أمريكي وأوروبا، بالإضافة إلى عدم إقرار الحزمة التحفيزية الأمريكية.

وتابع عضو شعبة الجواهرجية باتحاد الغرف التجاية، أن الإقبال على شراء الذهب ينخفض عند انخفاض أسعاره ظنًا أنه سينخفض بمعدل أكبر، والإقبال يزيد عند ارتفاع الأسعار ظنًا أن الأسعار سوف ترتفع أكثر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

انخفاض أسعار الذهب الذهب أسعار الذهب

أخبار تهمك

الضربة القاضية.. نجم الزمالك يوقع على عقود انتقاله إلى الدحيل القطري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| انخفاض في الإصابات وارتفاع في الوفيات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ ساعة و نصف

انفراد - نكشف السبب الرئيسي وراء تغريم كهربا وإيقافه لمدة شهر

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - الأهلي يوجه رسالة قوية إلى نجوم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الترجي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم في الزمالك يتحركون لفسخ تعاقدهم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 9 ساعات

محمود الخطيب يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل| العثور على جثة عربي مقتولاً في الحوامدية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصطفي محمد يتعرض للطرد مع جالطة سراي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بيريز يحسم مصير زيدان مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 28 دقيقة

8 قرارات لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب فقد ثقة إدارة وجماهير القلعة الحمراء

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

الغرف التجارية: انخفاض سعر السيارات ليس له علاقة بحملة "خليها تصدي"

أسعار الذهب العالمية توقف مكاسبها وتتراجع 0.3%

بعد انخفاضه 13 جنيها في يومين.. رئيس شعبة الذهب يوضح سبب هبوط سعر المعدن الأصفر

بعد ارتفاع سعر الذهب.. عمرو أديب: يوجه نصيحة للمصريين (فيديو)

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. وتحذر: "داخلين على أزمة عالمية"

شعبة الجواهرجية تكشف أسباب ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:55 م

عاجل - أول رد فعل من كهربا على إيقافه

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد كهربا

09:04 م

عاجل| انخفاض في الإصابات وارتفاع في الوفيات.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

12:56 ص

توضيح عاجل من شعبة الأدوية بشأن العلاج المدرج على جدول المخدرات (فيديو)

12:09 ص

انفراد - نكشف السبب الرئيسي وراء تغريم كهربا وإيقافه لمدة شهر

10:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات