شعبة "الجواهرجية" تكشف عن أسباب انخفاض أسعار الذهب (فيديو)

قال أمير رزق عضو شعبة الجواهرجية باتحاد الغرف التجاية، إن سعر أونصة الذهب انخفض بمقدار 150 دولارًا منذ بداية فبراير حتى الآن.



وأضاف "رزق"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن انخفاض أسعار الذهب يرجع إلى انخفاض أعداد وفيات كورونا في أمريكي وأوروبا، بالإضافة إلى عدم إقرار الحزمة التحفيزية الأمريكية.



وتابع عضو شعبة الجواهرجية باتحاد الغرف التجاية، أن الإقبال على شراء الذهب ينخفض عند انخفاض أسعاره ظنًا أنه سينخفض بمعدل أكبر، والإقبال يزيد عند ارتفاع الأسعار ظنًا أن الأسعار سوف ترتفع أكثر.

