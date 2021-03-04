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الأرصاد تُحذر من الظواهر الجوية.. وتكشف خريطة سقوط الأمطار اليوم

الخميس 04/مارس/2021 - 08:18 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف تفاصيل طقس اليوم الخميس الموافق 4 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وإليكم تفاصيل حالة الطقس:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.
- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش) على فترات متقطعة (60% تقريبًا).

- أمطار خفيفة على مناطق من (مطروح- الإسكندرية- رشيد) على فترات متقطعة (40% تقريبًا).

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.




الأرصاد تُحذر من الظواهر الجوية.. وتكشف خريطة سقوط الأمطار اليوم
الأرصاد تُحذر من الظواهر الجوية.. وتكشف خريطة سقوط الأمطار اليوم

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