الأرصاد تُحذر من الظواهر الجوية.. وتكشف خريطة سقوط الأمطار اليوم

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف تفاصيل طقس اليوم الخميس الموافق 4 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.



وإليكم تفاصيل حالة الطقس:



حالة الطقس نهارًا:

- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.

- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة.

- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.



حالة الطقس ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الجوية:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش) على فترات متقطعة (60% تقريبًا).



- أمطار خفيفة على مناطق من (مطروح- الإسكندرية- رشيد) على فترات متقطعة (40% تقريبًا).



- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.









