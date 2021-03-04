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الأرصاد تُحذر من الظواهر الجوية.. وتكشف خريطة سقوط الأمطار اليوم
الخميس 04/مارس/2021 - 08:18 ص
أمنية فوزي
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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا، يكشف تفاصيل طقس اليوم الخميس الموافق 4 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
وإليكم تفاصيل حالة الطقس:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.
- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الجوية:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش) على فترات متقطعة (60% تقريبًا).
- أمطار خفيفة على مناطق من (مطروح- الإسكندرية- رشيد) على فترات متقطعة (40% تقريبًا).
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
وإليكم تفاصيل حالة الطقس:
حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.
- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الجوية:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش) على فترات متقطعة (60% تقريبًا).
- أمطار خفيفة على مناطق من (مطروح- الإسكندرية- رشيد) على فترات متقطعة (40% تقريبًا).
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
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