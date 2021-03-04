مواطن وابنه يخوضان معركة ضد "10 ثعابين" داخل بئر جاف بمطروح (فيديو)

كشف صالح العشيبي، المسؤول الإعلامي لمركز التنمية المستدامة لمحافظة مطروح، تفاصيل معركة مواطن وابنه ضد “10 ثعابين” داخل بئر جاف بمطروح.





وقال "العشيبي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الأربعاء، أن أحد المواطن وابنه أثناء نزولهما أحد الآبار الرومانية ذات السعة الكبيرة التي تصل لـ4 آلاف متار مكعب، لاستكشافه تمهيدًا لتطهيره، وجدا عددًا كبير من الثعابين، فخشى أحدهم أن يخرج من البئر، فتقوم الثعابين بمهاجمة الآخر، فقررا الاثنين بالتعامل مع الثعابين، وهاجما كل الثعابين، حتى قاما بقتل كل الثعابين.



