Advertisements
مواطن وابنه يخوضان معركة ضد "10 ثعابين" داخل بئر جاف بمطروح (فيديو)
الخميس 04/مارس/2021 - 06:04 ص
كساب أحمد
Advertisements
كشف صالح العشيبي، المسؤول الإعلامي لمركز التنمية المستدامة لمحافظة مطروح، تفاصيل معركة مواطن وابنه ضد “10 ثعابين” داخل بئر جاف بمطروح.
وقال "العشيبي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، الأربعاء، أن أحد المواطن وابنه أثناء نزولهما أحد الآبار الرومانية ذات السعة الكبيرة التي تصل لـ4 آلاف متار مكعب، لاستكشافه تمهيدًا لتطهيره، وجدا عددًا كبير من الثعابين، فخشى أحدهم أن يخرج من البئر، فتقوم الثعابين بمهاجمة الآخر، فقررا الاثنين بالتعامل مع الثعابين، وهاجما كل الثعابين، حتى قاما بقتل كل الثعابين.
ولفت المسؤول الإعلامي لمركز التنمية المستدامة لمحافظة مطروح، إلى أن المواطن لم يكن لديه أي اجراء سوى التعامل مع الثعابين قتلها، وإلا فسيتعرض للقتل، خاصة ان هذه الثعابين سامة إلى حد كبير.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements