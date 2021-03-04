إبراهيم عيسى: قانون الأحوال الشخصية يحتقر المرأة ويعيدنا للقرن الـ 12

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن قانون الأحوال الشخصية لم ينقصه شيء إلا مسودة قانون تعيدنا إلى القرن الـ 12 لجلب الإماء والجواري للرجل الذكوري الشرقي، مواصلًا: "هذا القانون يذكرني بمشهد الجاريتين دنانير وسلامة في مسلسل أم كلثوم".

وأشاد خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، والمذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، بردة فعل المصريين خاصة السيدات ضد هذا القانون الذي مررت به في ظل غفوة منها، مؤكدًا أن المشروع يحتقر المرأة ويقلل منها ويهمشها، معقبًا: "هذا المشروع لا يصح في دولة الإمام المفكر محمد عبده".

وأشاد ببيان رئيس الأغلبية في مجلس النواب أشرف رشاد ضد هذا المشروع حيث اتهمه بأنه يوجد به العديد من المشاكل، محذرًا من خضوع وانصياع الدولة للسلفيين ومحاولة إرضائهم في شكل قانون الأحوال المدنية.