نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب فقد ثقة إدارة وجماهير القلعة الحمراء









أكد إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصرالسابق أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي فقد ثقة مجلس إدارة النادي و جماهيره بعد كثرة أزماته خلال الفترة الماضية و منذ انضمامه إلى الفريق .





وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :"كهربا لاعب جيد ولا خلاف على إمكانياته الفنية ، لكنه مشتت بامور أخرى خارج الملعب ، وتجربته مع الأهلي حتى الآن لم تُجني ثمارها".



