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نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب فقد ثقة إدارة وجماهير القلعة الحمراء

الخميس 04/مارس/2021 - 01:04 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصرالسابق أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي فقد ثقة مجلس إدارة النادي و جماهيره بعد كثرة أزماته خلال الفترة الماضية و منذ انضمامه إلى الفريق .

وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :"كهربا لاعب جيد ولا خلاف على إمكانياته الفنية ، لكنه مشتت بامور أخرى خارج الملعب ، وتجربته مع الأهلي حتى الآن لم تُجني ثمارها".

واختتم سعيد :"أرفض تشبيه كهربا بي ، نظراً لاختلاف الأجواء و الظروف ، كما أنني كنت أفصل تماماً بين الملعب والأزمات الخارجية ، وتم استدعائي لمعسكر المنتخب الوطني في 2008 وأنا بلا نادِ ، لمعرفة حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب آنذاك بإمكانياتي داخل الملعب".

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