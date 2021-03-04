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بـ3 مسلسلات.. رحاب الجمل فى انتعاشة فنية

الخميس 04/مارس/2021 - 01:12 ص
بوابة الفجر
الفجر الفنى
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تخوض الفنانة رحاب الجمل، تصوير ثلاث أعمال درامية لهذا الموسم.


وذلك بعد تحقيقها نجاحاً ساحقا العام الماضي بدور "عبير" فى مسلسل "البرنس" وخطفت الأنظار إليها بشدة فى إتقانها للأدوار الشريرة .

 

فى هذا العام تتعدد الوجوه وتلعب أدوار مختلفة ومتنوعة فى هذا العام، وذلك من خلال مسلسل "لحم غزال" حيث تشارك البطولة مع النجمة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد شاهين، خالد كمال، المسلسل من تأليف إياد إبراهيم، ومن إخراج محمد أسامة.

 

كما ستشارك أيضا فى مسلسل "وكل من مانفترق" بطولة الفنانة ريهام حجاج، ومن إخراج كريم العدل، وقصة محمد أمين راضى، ومن تأليف أحمد وائل، ياسر عبد المجيد.

 

أما عن عملها الأخير التى ستشارك به هذا العام وهو مسلسل "نمرة ٦" من بطولة النجمة روبى، ومن تأليف (رفيق القاضى ، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب)، ويضم باقة من النجوم احمد حاتم ، صلاح عبد الله ، حمزة العيلى ، هانى عادل ، ملك قورة، ومن إخراج محمود كامل، والذى سيعرض من خلال منصة "شاهد".

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