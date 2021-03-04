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كاسونجو: قدمت أداء مميز مع الزمالك

الخميس 04/مارس/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد كابونجو كاسونجو لاعب الزمالك السابق بوولوسبور التركي الحالي، أن الأمور تسير بشكل جيد جدا مع فريقه الجديد ولكنه تعرضت لإصابة طفيفة في البداية ومنذ فترة قليلة عاد للتدريبات مع بولوسبور.

وأشار كابونجو في تصريحاته لبرنامج الماتش إلى أنه يشاهد مباريات جالاتا سراي دائما ومصطفى محمد يسجل أهداف رائعة ولكنه لم يلتقي به لأنه في مدينة بعيد عن اسطنبول.

وأضاف مهاجم الزمالك السابق أنه يشاهد جميع مباريات الفارس الابيض حتى مباريات السلة.

وأتم أن الزمالك يسير بطريقة جيد و كان يقدم مستوى جيد معه وله علاقات جيدة مع الللاعبين والمشجعين.

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