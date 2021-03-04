سلمى الديب تكشف عن شخصيتها في مسلسل "كل ما نفترق"

أعربت الفنانة سلمى الديب عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "كل ما نفترق"، والذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

وأشارت "سلمى" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، إلى أن سيناريو مسلسل "كل ما نفترق" مكتوب بشكل جيد، وهو ما جعلها توافق على الإنضمام إلى أسرة العمل، بالإضافة إلى حبها الشديد في التعاون مع المخرج كريم العدل، قائلة :" مسلسل كل ما نفترق، هو ثاني عمل يجمعني مع المخرج كريم العدل، بعد مسلسل البيوت أسرار"، مضيفة أنه إنسان خلوق ويحظي بالكثير من الاحترام والتقدير على المستوى الإنساني والعملي.

وكشفت "سلمى الديب" عن شخصيتها بالمسلسل قائلة :"أجسد شخصية فتاة من طبقة متوسطة تدعى (سحر)، مشيرة أن الشخصية لطيفة جداً ومختلفة عن شخصيتها الحقيقة، لافتة إلى أنها تتوقع نجاح المسلسل وأنه سوف يكون عمل مميز".

مسلسل "كل ما نفترق" تدور أحداثه فى إطار من التشويق والغموض، وهو من تأليف أحمد وائل ومعه ياسر عبد المجيد، ومعادلة درامية محمد أمين راضى، وإخراج كريم العدل.

يذكر أن "سلمى الديب" تواصل حاليًا تصوير مشاهدها في مسلسل "كوفيد 25" ، بطولة يوسف الشريف، آيتن عامر، أحمد صلاح حسنى، إسلام جمال، سلمى الديب ، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، صفاء الطوخي ، راندا البحيري ، ميرنا نور الدين، وعدد أخر من الفنانين.