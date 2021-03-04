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ميدو: رصيد كهربا انتهى في الأهلي والمجهود معه إهدار للوقت

الخميس 04/مارس/2021 - 01:45 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على قرار النادي الأهلي بمعاقبة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بتغريمه ماديًا بمبلغ 200 ألف جنيه، بالإضافة إلى تجميده لمدة شهر.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " رصيد كهربا انتهى لدى مسئولي النادي الأهلي".

وتابع، "كهربا لاعب موهوب، لكنه لا يملك الاتزان الكافي للعب بنادي كبير مثل الأهلي، كهربا عمره ما كان لاعب مجموعة".

واستكمل، "سمعة كهربا في كل الأندية التي لعب بها أنه بتاع مشاكل، وأتعجب من تعاقد الأهلي معه على الرغم من علمه بذلك جيدًا، هو يبحث دائمًا عن اللقطة والشو أكثر من كرة القدم".

ووجه رسالة للاعب قائلًا، "مفيش حد مش بيحبك كما تقول، كلنا بنحبك، لكن أنت لا تحب نفسك، بسبب المشاكل التي تفتعلها، "انت عدو نفسك".

واضاف، "محاولة إنقاذ كارير كهربا من الأهلي باءت بالفشل، هو من اللاعبين الذين يعتبر بذل المجهود معهم تضييع للوقت".

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