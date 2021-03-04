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جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الخميس

الخميس 04/مارس/2021 - 01:50 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس، صدارة هدافي الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 20 هدف، بفارق هدفين عن البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.

ويتواجد لويس مورييل نجم أتلانتا في المركز الثالث برصيد 15 هدف، بفارق هدف عن زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم ميلان، صاحب الـ14 هدف.

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالتالي:

1 – كريستيانو رونالدو – 20 هدفًا.

2 – روميلو لوكاكو – 18 هدفًا.

3 – لويس مورييل– 15 هدفًا.

4 – زلاتان إبراهيموفيتش – 14 هدفًا.

5 – تشيرو إيموبيلي – 13 هدفًا.

6 – لاوتارو مارتينيز – 13 هدفًا.

7 – جواو بيدرو – 12 هدفًا.

8 – أندريا بيلوتي – 11 هدفًا.

9 – لورينزو إنسيني – 11 أهداف. 

10 – فرانشيسكو كابوتو – 11 أهداف.

11 – جوردان فيريتو – 10 أهداف.

12 – هنريك مخيتاريان – 9 أهداف.

13 – دوفان زاباتا – 9 أهداف.

14 – هيرفينج لوزانو – 9 أهداف.

15 – ماتيا ديسترو – 9 أهداف.

16 – نزولا – 9 أهداف.

17 – دوسان فالهوفيتش – 9 أهداف.

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