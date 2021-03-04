لأول مرة.. نجم الزمالك يتحدث عن أزمة نهائي القرن









أكد كابونجو كاسونجو لاعب الزمالك السابق وبولوسبور التركي الحالي، أنه لم يكن لدي الوقت في نهائي إفريقيا للتقديم اداء جيد و الوضع لم يكن مناسب .





وأشار كابونجو في تصريحات لبرنامج الماتش إلى أنه لعب مع إسلام جابر وكان مجهد وكان مجبر لمساعدته من الناحية الدفاعية امام الأهلي بنهائي دوري ابطال افريقيا.





وتابع أن الزمالك فريقه الأول ويحبه كثيرا والجميع يعلم ذلك، مؤكدا أنه تنافش مع الإدارة وتم الاتفاق على الرحيل.





وأضاف أنه لم يتلقى كافة مستحقاته، والأزمة التي حدثت مع الإدارة الحالية، كانت منذ عده أشهر فقط وأصدروا شيك في 15 يناير وللأسف لم يكن ساري.





وواصل أنه تواصل معهم وقالو سنحل المشكلة خلال 5 أيام ووافقت وانتظرت وحتى الآن لم أتلقى أي مبالغ.



