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حلا زلط :"اللي ملوش كبير" حقق حلمّي بالعمل مع خالد الصاوي

الخميس 04/مارس/2021 - 02:13 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أعربت الفنانة حلا زلط عن سعادتها بالمشاركة بالتمثيل ضمن أحداث مسلسل "اللي ملوش كبير"، والذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل.

 

وقالت "حلا"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" بأنها تجسد خلال الأحداث دور سكرتيرة تُدعي "چودي" وهي السكرتيرة الخاصة للفنان خالد الصاوي، لافتة أن شخصيتها بالمسلسل جديدة ومختلفة تمامًا عن الشخصيات التي قدمتها من قبل لأنها أول مرة تجسد دور سكرتيرة، وهذا يعد من أسباب مشاركتها في المسلسل.

 

وأشارت "حلا" إلى أن سبب المشاركة في مسلسل "اللي ملوش كبير" هو أن العمل مختلف وبه مجموعة كبيرة من النجوم، مؤكدة على أن العمل سوف يضيف لها كثيراً في مستقبلها الفني.

 

وعن تعاونها الأول مع الفنان خالد الصاوي أشارت "حلا " قائلة :" الفنان خالد الصاوي إنسان محترم وخلوق واستفدت منه كثيراً، وكان دائما يشجعني وهذا يعني لي الكثير، بالإضافة إلي أنه كان حلم من أحلامي أن أكون معه في عمل وسعيدة جداً بالمسلسل وبمشاركتي فيه ، وأتمنى أن ينال المسلسل إعجاب المشاهدين".

 

مسلسل "اللي ملوش كبير" تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي ، ويتضمن كوكبة من النجوم منهم أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، خالد الصاوي، بدرية طلبة، دنيا عبد العزيز، أحمد سعيد عبد الغني، ومجموعة مميزة من النجوم ، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

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مسلسل اللي مالوش كبير دراما 2021 خالد الصاوي حلا زلط

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