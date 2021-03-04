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موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري
الخميس 04/مارس/2021 - 02:14 ص
محمد نادر
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يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على فريق أتلتيكو مدريد في المباراة المقرر إقامتها في السابع من الشهر الجاري على ملعب واندا ميترو بوليتانو في إطار الجولة 26 من الدوري الإسباني.
ويدخل أتلتيكو مدريد اللقاء وعينه على الثلاث نقاط لتعزيز صدارته للدوري الإسباني، فيما يأمل لاعبي المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الظفر بنقاط المواجهة لتعزيز آمالهم في المنافسة على اللقب.
سبق وأن تواجه الفريقان في 166 مناسبة حقق خلالها الفريق الملكي الفوز في 88 لقاء، وحسم الجار أتليتكو الديربي لصالحة في 39 مباراة، فيما حل التعادل بينهم في 39 مواجهة.
أحرز لاعبي الريال290 هدف في مرمى اتليتكو، بينما سجل لاعبي أتليكتو 216 هدف في شباك ريال مدريد.
جدير بالذكر أن اتلتيكو مدريد يحتل صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة، من24 لقاء، حقق الفوز خلالها في 18 لقاء، وتعادل في 4 أخرى، فيما تلقي الهزيمة في مباراتين، بينما يحل ريال مدريد ثالث الترتيب برصيد 53 نقطة، من 25 لقاء، فاز في 16، وتعادل في 5، وتلقي الهزيمة في أربعة مواجهات.
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