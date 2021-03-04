موعد مباراة برشلونه المقبلة في الدوري الإسباني





يستضيف أوساسونا فريق برشلونة في السادس من الشهر الجاري على ملعب ال سادار في إطار الإسبوع ال26 من الدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة اللقاء وعينه على الثلاث نقاط لمواصلة ملاحقته للمتصدر أتليتكو مدريد والذي يتصدر الدوري بقارف 5 نقاط عن برشلونة، فيما يسعى لاعبي أوساسونا في حسم اللقاء لصالحهم لتعديل مركزهم في ترتيب الدوري.