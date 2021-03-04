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موعد مباراة برشلونه المقبلة في الدوري الإسباني
الخميس 04/مارس/2021 - 02:51 ص
محمد نادر
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يستضيف أوساسونا فريق برشلونة في السادس من الشهر الجاري على ملعب ال سادار في إطار الإسبوع ال26 من الدوري الإسباني.
ويدخل برشلونة اللقاء وعينه على الثلاث نقاط لمواصلة ملاحقته للمتصدر أتليتكو مدريد والذي يتصدر الدوري بقارف 5 نقاط عن برشلونة، فيما يسعى لاعبي أوساسونا في حسم اللقاء لصالحهم لتعديل مركزهم في ترتيب الدوري.
جديير بالذكر أن برشلونه يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 53 نقطة، من 25 لقاء، حقق الفوز خلالها في 16 مباراة، وتعادل في 5 أخرى، فيما تلقلى الهزيمة في أربعة، بينما يحل أوساسونا المرتبة الثانية عشرة في الدوري برصيد 25 نقطة، من 25 لقاء، فاز في 7 مواجهات ، وحقق التعادل في 7 مثلها، بينما تلقي الهزيمة في 11 مناسبة.
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