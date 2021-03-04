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الهلال السوداني يوضح حقيقة الانتقام من حمادة صدقي

الخميس 04/مارس/2021 - 03:17 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد هيثم السوباط، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الهلال السوداني، أن جماهير الهلال رفضت عودة حمادة صدقي مرة أخرى.

وقال هيثم خلال مداخلة ببرنامج الماتش: "جماهير الهلال رفضت عودة حماده صدقي مرة أخرى لقيادة الفريق، وتراجعنا عن التعاقد استجابة لرغبتهم"

وأكمل: "إدارة الهلال السوداني لم تتوقع أن تكون ردة فعل الجماهير بهذا الشكل على التعاقد مع حماده صدقي".

وأشار: "حمادة صدقي من المدربين الأكفاء لكن حدث سوء تفاهم بينه وبين الإدارة السابقة عندما كان يتولى تدريب الفريق في ولاية سابقة".

وتابع: "الهلال مؤسسة تربوية ولم يضع في حساباته فكرة الانتقام من حماده صدقي".

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