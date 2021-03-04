الهلال السوداني يوضح حقيقة الانتقام من حمادة صدقي









أكد هيثم السوباط، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الهلال السوداني، أن جماهير الهلال رفضت عودة حمادة صدقي مرة أخرى.





وقال هيثم خلال مداخلة ببرنامج الماتش: "جماهير الهلال رفضت عودة حماده صدقي مرة أخرى لقيادة الفريق، وتراجعنا عن التعاقد استجابة لرغبتهم"





وأكمل: "إدارة الهلال السوداني لم تتوقع أن تكون ردة فعل الجماهير بهذا الشكل على التعاقد مع حماده صدقي".





وأشار: "حمادة صدقي من المدربين الأكفاء لكن حدث سوء تفاهم بينه وبين الإدارة السابقة عندما كان يتولى تدريب الفريق في ولاية سابقة".



