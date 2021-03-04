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موعد مباراة توتنهام وفولهام فى الدوري الإنجليزي

الخميس 04/مارس/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يحل نادي توتنهام هوتسبير ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق فولهام، اليوم الخميس، على ملعب كرافن كوتاج، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين توتنهام وفولهام، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، والسادسة بتوقيت جرينتش.

ويسعى توتنهام لخطف الثلاث نقاط من فولهام لاقتراب من المربع الذهبي، ومواصلة سلسلة الانتصارات التي كان آخرها، الفوز الكاسح الذي حققه على فريق بيرنلي، بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الماضية من البريميرليج.

وكان لقاء الدور الأول الذي جمع بين الفريقين، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما، في المباراة التي اقيمت علي ملعب توتنهام هوتسبير.

ويحتل توتنهام المركز الثامن من جدول ترتيب الدروي الإنجليزي برصيد 39 نقطة، وبفارق 23 نقطة عن نادي مانشستر سيتي المتصدر، فيما يتواجد  فولهام في المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة.


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