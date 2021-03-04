Advertisements
أول رد فعل من الزمالك على غرامة نجم الفريق السابق
الخميس 04/مارس/2021 - 03:54 ص
محمد سامي
Advertisements
قام نادي الزمالك بتقديم طعن على الحكم الذي أصدرته المحكمة الرياضية "كاس"، بعدما أقرت بغرامة على النادي بقيمة مليون دولار، باقي مستحقات المهاجم الغاني بنجامين أتشمبونج، لاعب الفريق السابق قبل 30 مارس الحالي.
وفي حالة عدم تنفيذ القرار من نادي الزمالك، سيكون معرض للحرمان من جلب صفقات لمدة فترتين متتاليتين، بالإضافة إلى خصم 6 نقاط من رصيده في الدوري المصري.
وطلب الفارس الابيض حيثيات حكم المحكمة الرياضية، من أجل وقف تنفيذه خلال 10 أيام فقط، وهي المهلة التي منحها "فيفا" للنادي، حيث لدي النادي ما يفيد بأن اللاعب وافق على حل الأزمة بشكل ودي.
وأكد النادي: ان أتشمبونج تنازل عن مبلغ مليون دولار، والحصول على 250 ألف دولار فقط، وكتابة تعهد كتابي بهذا الأمر، وفقًا لوكيله نادر السيد وبتوقيعه.
ولكن الفيفا رفضت كل هذه، وطالبوا بالتوجه إلى المحكمة الرياضية لفحص صحة توقيع اللاعب على إنهاء الأزمة، خاصة أنه في حال عدم الدفع في هذه الفترة سيتم وقف قيد النادي.
Advertisements