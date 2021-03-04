أول رد فعل من الزمالك على غرامة نجم الفريق السابق

قام نادي الزمالك بتقديم طعن على الحكم الذي أصدرته المحكمة الرياضية "كاس"، بعدما أقرت بغرامة على النادي بقيمة مليون دولار، باقي مستحقات المهاجم الغاني بنجامين أتشمبونج، لاعب الفريق السابق قبل 30 مارس الحالي.





وفي حالة عدم تنفيذ القرار من نادي الزمالك، سيكون معرض للحرمان من جلب صفقات لمدة فترتين متتاليتين، بالإضافة إلى خصم 6 نقاط من رصيده في الدوري المصري.





وطلب الفارس الابيض حيثيات حكم المحكمة الرياضية، من أجل وقف تنفيذه خلال 10 أيام فقط، وهي المهلة التي منحها "فيفا" للنادي، حيث لدي النادي ما يفيد بأن اللاعب وافق على حل الأزمة بشكل ودي.





وأكد النادي: ان أتشمبونج تنازل عن مبلغ مليون دولار، والحصول على 250 ألف دولار فقط، وكتابة تعهد كتابي بهذا الأمر، وفقًا لوكيله نادر السيد وبتوقيعه.



