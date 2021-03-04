بإطلالة مثيرة.. ميرهان حسين تقارن نفسها مع "كيم كاردشيان" (فيديو)

نشرت الفنانة ميرهان حسين مقطع فيديو تقارن نفسها من خلاله مع نجمة تليفزيون الواقع "كيم كاردشيان"، عبر صفحتها الرسمية على "انستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة مثيرة تظهر الشبه القريب بينها وبين النجمة العالمية.

وأطلت ميرهان على جمهورها بفستان أنيق من اللون الذهبي بحملات ومكشوف الصدر، وتسريحة شعر جذابة وشبهها بعض متابعيها بنجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، بينما جاءت تعليقات البعض الآخر أنه لا يوجد شبه بينهما، وأن ذلك نتيجة الميكياج.

يذكر أن أحدث أعمال ميريهان حسين مسلسل ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده، من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج.



