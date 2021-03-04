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معلق أردني: أنا زملكاوي صميم واتشرف بالتعليق على الدوري المصري

الخميس 04/مارس/2021 - 05:51 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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  • كشف خالد الغول المعلق الأردني السابق للدوري الإنجليزي الممتاز، عن انتمائه في الدوري المصري الممتاز، موضحاً رأيه في التعليق على الدوري المصري، حال أتاه عرض.

  • وقال الغول في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أنا زمالكاوي قديم وصميم، وشرف كبير التعليق على الدوري المصري".

  • فيما تحدث عن طرد مصطفى محمد في مباراة فريقه جلاتا سراي التي أقيمت أمس أمام أنقرة، قائلا، "مصطفى محمد كان لاعب مغمور بالنسبة لجمهور جالاتا سراي عندما تم التعاقد معه، لكن بعد ما قدمه وخاصة فوزه بأفضل لاعب في الشهر الأول، نال عشق الجميع من المشجعين هنا، وزاد كثيرا من أسهمه في تركيا".

  • وتابع، "طرد مصطفي محمد في كباراة أنقرة غير مستحق، وتقدير خاطئ من حكم المباراة، ولا أعتقد أن هذا الأمر سيؤثر عليه، مصطفي مهاجم مميز وينتظره مستقبل كبير، وأكد من جديد أن مصر ولادة".

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