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موعد مباراة ليفربول و تشيلسي فى الدوري الإنجليزي
الخميس 04/مارس/2021 - 05:53 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الخميس نادي ليفربول نظيره نادي تشيلسي ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويحتل نادي تشيلسي المركز الخامس بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بينما يحتل نادي ليفربول فى المركز السادس.
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