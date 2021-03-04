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حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 4 مارس 2021.. "استخدم الكلمات السحرية"

الخميس 04/مارس/2021 - 07:08 ص
الأبراج - أرشيفية
الأبراج - أرشيفية
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يوافق اليوم 4 مارس 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.

ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 4 مارس 2021.

برج الحمل: 
التدفق المالى لا يعنى الهرولة للأسواق الفاخرة والرَمْى بمجهود الأيّام على سلع لا لزوم لها، قرش توفّره قرش تكسبه.

برج الثور: 
نشاط لإنهاء مصالح تخص عملك وأسرتك تتمكن بمشيئة الله تَعَالى من إنهائها بأسرع مما توقعت، خاصةً إن إستخدمت الكلمة السحرية، من فضلك.

برج الجوزاء: 
لا تلتفت لتعليقات وانتقادات الآخرين وركّز على عملك مهما كان تقدّمك متواضعًا، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.

برج السّرطان: 
مشكلة الأقساط أو القروض فى طريقها للحل بمشيئة الله تَعَالى إن قمت بوضع خطّة للسداد والتزمت بها دون تشتّت، بمشيئة الله تَعَالى.

برج الأسد: 
الإعتزاز بكرامتك يزيد من إحترامك بعيون الحبيب، العناد والتشبث بعقاب الحبيب يضيع منك فرصة العمر،كلنا نخطئ والمُهم عدم تكرار الخطأ.

برج العذراء: لاتسمح لأحدهم باستغلال كرمك وسعة صدرك ليُلقى عليك واجبات عمله لتؤدّيها عوضًا عنه، قم بفحص حالته وساعده إن كان يستحق المُساعدة.

برج الميزان: 
أفعالك تصدّق أقوالك وهذا مايجلب لك المصداقية والثقة من الآخرين، لا تعِدْ بما لا تستطيع الوفاء به حتى لاتفقد تلك الثقة التى هى رأس مال ثمين.

برج العقرب: 
بإمكانك التخلى عن فكرة فريق العمل مُؤقّتًا والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص.

برج القوس: 
ترى عيوب الآخرين بنظارة مُكبّرة لكنك فى ظلام حالك فيما يخص أخطاءك الشخصية،مبدأ غيرمشجع، حاذر من الإنتقادات اللاذعة أوعلى الملأ.

برج الجدى: 
المواقف الصعبة دائمًا ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق، وألا تكرّر نفس الخطأ.

برج الدّلو: 
قم بالتعبير عن إعتراضك بوضع النقاط على الحروف بأسلوب حضارى مهذب، دون حاجة للصوت المُرتفع ولا للألفاظ الجارحة.

برج الحُوت: 
ابتعد عن اللين مع موظّفيك ولو ليومٍ واحد أسبوعيًّا لتضمن إنهاء المتأخر من العمل، لاتكن ليّنا فتُعصر ولا صلبًا فتُكسر.

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