حظك اليوم.. توقعات برج الثور 4 مارس 2021

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توقعات برج الثور اليوم 4 مارس 2021

نشاط لإنهاء مصالح تخص عملك وأسرتك تتمكن بمشيئة الله تَعَالى من إنهائها بأسرع مما توقعت، خاصةً إن إستخدمت الكلمة السحرية، من فضلك.





صفات برج الثور:

مواليد برج الثور، يتميزون بالرغبة في الاحتفاظ بالمال، والمكانة الاجتماعية المرموقة، ولديهم صبر طويل، ويتقنون أعمالهم، ويحبون الهدوء والتأمل، ولكن يعانون كثيرًا من آلام الحلق والحنجرة ويعاني من أمراض الإنفلونزا والبرد.



