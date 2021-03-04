حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء 4 مارس 2021

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توقعات برج الجوزاء اليوم 4 مارس 2021

لا تلتفت لتعليقات وانتقادات الآخرين وركّز على عملك مهما كان تقدّمك متواضعًا، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





صفات برج الجوزاء:

مواليد برج الجوزاء، يتميزون بالذكاء، وسرعة البديهة، والتجدد في الأفكار، والثقة بالنفس، والقدرة على القيام بأي شيء، والقيام بأكثر من شيء في وقت واحد، حيث يمتلكون العديد من المواهب، إلا أنهم شخصيات هوائية ومزاجيين إلى أبعد حد، ويعانون كثيرًا من آلام الرئة والصدر والأكتاف



