حظك اليوم.. توقعات برج الأسد 4 مارس 2021

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توقعات برج الأسد اليوم 4 مارس 2021

الإعتزاز بكرامتك يزيد من إحترامك بعيون الحبيب، العناد والتشبث بعقاب الحبيب يضيع منك فرصة العمر،كلنا نخطئ والمُهم عدم تكرار الخطأ.





صفات برج الأسد:

مواليد برج الأسد، يتميزون بأنهم يحبون القيادة، بسبب شخصيتهم القوية، ويحبون الابتكار ولديهم حسا إبداعيا، وذكاء عال، وقدرة كبيرة على الاستيعاب، والتصرف الحسن في المشاكل، إلا أنهم يميلون للتسلط، وينتابهم آلام القلب والعمود الفقري وعليهم الانتباه جيدا للأطعمة التي يتناولونها.



