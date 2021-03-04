بعد 8 ساعات.. محمد رمضان يتخطى المليون مشاهدة بـ"أنا البطّل"

تخطى الفنان محمد رمضان حاجز المليون مشاهدة، بأغنية "أنا البطّل"، بعد 8 ساعات من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية :"بطّل لعب مية فورة لكن مخسرش جولة

هتفكر يوم تنافسه اقعد في بيتك أولى..

أرضي منطقة محظورة بتشتت العتاولة

وبطلقة بين حواجبك على أرضك هستولى

أنا البطّل اللى نفسك تقلده

أي حد بيهرى باجى بسكته

اتخن مافيكم بصباع واحد اثبته

رمضان بس مجرد اسم بيشتته

جمهورى في ودنى قالى اعمل انفجار

ادانى إشارة وقالى غير المسار

لو الدنيا مرة واحدة بيكم ولعت

اعرف يا بني إنى دوست عـ الزرار".

وعلى الجانب الآخر يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مسلسل "موسى"، والذي يخوض به سباق دراما رمضان 2021، ويشاركه البطولة الفنان منذر رياحنة، وعبير صبري، وسمية الخشاب، ورياض الخولي، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.