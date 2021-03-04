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تعرف على أفضل طريقة لتعلم المونتاج
الخميس 04/مارس/2021 - 07:02 ص
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قال المونتير مصطفى صلاح، إنه يعمل فى مجال المونتاج وتحرير الفيديوهات منذ 10 سنوات، وأكبر أعماله كانت تنفيذ الإعلان الرسمى لمهرجانى القاهرة السينمائى والجونة.
وذكر "صلاح"، فى تصريحات تلفزيوينة، أن تعلم المونتاج، يحتاج أولا لاختيار الجهاز المفضل للشخص، سواء كان هاتفًا محمولًا أو "كمبيوتر"، مشيرًا إلى أن "التعديلات ليست (effect) فقط: "لما تيجى تتعلم المونتاج، متكونش مستنى تصوير حاجة عشان تتعلم، فمثلا تروح تتفرج على فيلم وأتعلم تعمل إعلان تشويقى للفيلم غير الأصلي، وهتكتشف أشياء كثيرة أثناء رحلة المونتاج".
وتابع: "أحسن طريقة يتعلم بها المونتير مشاهدة العمل أكثر من مرة، ويضع نفسه مكان المخرج ومدير التصوير، وكل ما يتفرج على الفيلم أكثر سيشاهد تفاصيل أكثر"، مضيفًا: "أنصح كل مونتير مبتدئ باستخدام كل الأدوات المتاحة له مثل فيس بوك وإنستجرام، ويتواصل مع كل المونتيرين الكبار ليتعلم منهم، وعليه نشر شغله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى لتزيد شعبيته".
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