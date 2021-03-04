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مبروك عطية: أؤيد سن تشريع لردع الأبناء في حال تجاوزهم في حق آبائهم
الخميس 04/مارس/2021 - 07:17 ص
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قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن إقامة الابن دعوى قضائية ضد والده للحصول على حقه منه لا تعتبر عقوقا.
وأضاف "عطية"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنه يؤيد فكرة تشريع قانون لردع الأبناء في حال تجاوزهم في حق آبائهم.
وشدد الداعية الإسلامي على أن الأبناء لا يستطيعون تقديم البر الكامل إلى والديهم، حيث إن بر الوالدين ليس مرتبطًا بحسن معاملة الآباء للأبناء.
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