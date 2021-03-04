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أمطار وشبورة والحرارة تنخفض لـ5 درجات.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الخميس

الخميس 04/مارس/2021 - 07:41 ص
أرشيفية
أرشيفية
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الخميس الموافق 4 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التفاصيل كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.
- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح نشطة.
- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح نشطة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش) على فترات متقطعة (60% تقريبًا).
- أمطار خفيفة على مناطق من (مطروح- الإسكندرية- رشيد) على فترات متقطعة (40% تقريبًا).
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

بيان بدرجات الحرارة
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 21
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 11 والعظمى 20
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 19
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 13 العظمى 20
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 12 والعظمى 18
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 08 والعظمى 19
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 08 والعظمى 19
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 12 العظمى 19
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 12 والعظمى 19
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 21
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 21
درجات الحرارة في السويس الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في العريش الصغرى 09 والعظمى 18
درجات الحرارة في رفح الصغرى 09 والعظمى 17
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 21
درجات الحرارة في نخل الصغرى 07 العظمى 17
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 15 والعظمى 20
درجات الحرارة في طابا الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 05 والعظمى 14
درجات الحرارة في الطور الصغرى 12 والعظمى 20
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 22
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 14 والعظمى 22
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 23
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 10 والعظمى 21
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 21
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 09 والعظمى 21
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 08 والعظمى 21
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 09 والعظمى 22
درجات الحرارة في قنا الصغرى 10 والعظمى 22
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 10 والعظمى 22
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 11 والعظمى 23
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 22
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 21
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 15 والعظمى 25
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 25
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 16 والعظمى 24
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 24

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