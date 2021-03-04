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الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأسبوع المقبل

الخميس 04/مارس/2021 - 07:46 ص
بوابة الفجر
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة بداية من السبت المقبل 6 مارس وحتى الثلاثاء 9 مارس.

وأكدت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وعن أبرز الظواهر الجوية، خلال هذه الفترة قالت الأرصاد الجوية إنها تتمثل في انتشار الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، من عدم تخفيف الملابس الثقيلة، ناصحة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

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