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خبير عسكري يمني لــ"الفجر": جرائم مليشيا الحوثي الإيرانية تستهدف الإنسانية وتدمر شعبنا

الخميس 04/مارس/2021 - 08:08 ص
العقيد مثنى صالح عيسى
العقيد مثنى صالح عيسى
الشحات غريب
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أكد العقيد مثنى صالح عيسى الخبير العسكري اليمني والمشرف على فرق التوعية من خطر الألغام في الضالع أن جرائم مليشيا الحوثي الإيرانية وخاصة في مأرب اليمنية في الآونة الاخيرة، ليس جرائم فحسب بل حرب إبادة وظالمه تستهدف الإنسانية وتؤذي الموطنين في البلاد .

وأضاف مثني في تصريحات خاصة لــ"الفجر"، إن التصرفات الرعناء تستمر بها المليشيات الحوثية الإيرانية الخارجة عن القانون في كل محافظات اليمن منذ بدايه 2015 حتى عامنا هذا الجاري و تكرر الأعمال الدموية بحق الشعب والمواطنون.

وقال بالنسبة لجرائم مليشيا الحوثي في مأرب فالحدث مستمر في الحرب وكارثه تلو الأخرى في النزوح وإخلاء مساكن المواطنون في مأرب نتيجة التعنت التي تسمتر فيه  المليشيات بشنّ الحرب على مأرب.

  
وحول ما تحقق في نزع الالغام بمحافظة مأرب قال بإنه وجد الآمان والسكينة للمواطنين ونزع الرعب والموت المحقق الذي كان يكمن في كبد الاماكن الخطرة التي تهدد المواطنون الابرياء، وأيضاً عودة بعض الأهالي التي غادرت مساكنها خوفاً من الألغام  لممارسة حياتهم الطبيعيه دون خطر أو شيء يوهدد حياتهم ، مؤكداً بأن مخرج الأزمة اليمنية هو إيقاف الحرب.


وبالسؤال حول نتائج اكتمال تحقق إالرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي بكل بنودة وتأثيره على المعارك والأزمة اليمنية بشكل عام، أكد بأن هذا الأمر سيعود جزء من السلام المسلوب.


وتابع حديثه بأن التدخلات التركية والايرانية باليمن ، جميعها تسعى لأهداف خطيرة وهذا يُسبب توسع رقعة الحرب وزياده وتيرة غضب أالمتصارعه في البلد.

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تركيا ايران اليمن الحوثيين اخبار اليمن اتفاق الرياض

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