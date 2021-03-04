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اعرف تفاصيل حالة الطقس اليوم ×10 نقاط
الخميس 04/مارس/2021 - 08:08 ص
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 4 من مارس لعام 2021، نوضحها لكم في النقاط التالية:
- ارتفاع بدرجات الحرارة
- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا
- طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشرقية
- مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة
- طقس مائل الدفء على شمال الصعيد
- طقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .
- أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من بلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة
- أمطار خفيفة على مناطق من مطروح والإسكندرية ورشيد
- شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.
- طقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد .
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