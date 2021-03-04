اعرف تفاصيل حالة الطقس اليوم ×10 نقاط

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 4 من مارس لعام 2021، نوضحها لكم في النقاط التالية:





- ارتفاع بدرجات الحرارة

- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا

- طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الشرقية

- مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة

- طقس مائل الدفء على شمال الصعيد

- طقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

- أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من بلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة

- أمطار خفيفة على مناطق من مطروح والإسكندرية ورشيد

- شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.